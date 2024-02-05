Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сведения о пересечении границы исключат из данных, которые вносятся об украинцах в Реестр призывников, военнообязанных и резервистов

Верховная Рада собирается устранить коллизии в принятом законе о цифровизации военного учета, - опубликована таблица поправок.

Количество местных общих судов в Украине может сократиться до 151

В ВСП и Совете судей считают, что нагрузку на судей нужно выравнивать.

США будут оказывать прямую бюджетную поддержку Украине, но не будут финансировать пенсии украинских пенсионеров, - что предусматривает проект соглашения

Прямая помощь бюджету Украины будет составлять 7,85 млрд долларов, но условием является то, что за счет нее не будут финансировать пенсии.

Украинцы, получившие доход за границей, должны подать налоговую декларацию до 1 мая — какие требования и штрафы

Какие данные должны подать в налоговую украинцы, получавшие доходы за границей.

Кабмин внес изменения в порядок назначения директора НАБУ, БЭБ и главы НАПК

К представлению о назначении на должность или согласовании назначения на должность прилагается копия военно-учетного документа.

  1. В Украине

Кабмин объявил отбор на должности независимых членов наблюдательного совета «Энергоатома»

13:07, 5 февраля 2024
Документы кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета «Энергоатома» принимаются до 4 марта.
Кабмин объявил отбор на должности независимых членов наблюдательного совета «Энергоатома»
Фото: ua-energy.org
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство утвердило требования к независимым кандидатам на должности членов Наблюдательного совета «Энергоатома» и объявило отбор. Об этом сообщил официальный сайт Министерства экономики Украины.

Заместитель Министра экономики Украины Алексей Соболев заявил, что это важный этап в формировании эффективного управления компанией, стабильной работы энергетического сектора и привлечения долгосрочных инвестиций.

«Энергоатом» – это крупнейший производитель электроэнергии в Украине, играющий стратегически важную роль для энергетической безопасности государства. Так что необходимо, чтобы в работе компании были введены международно признанные нормы корпоративного управления», – отметил Алексей Соболев.

Кандидаты на должности могут подавать документы до 18:00 4 марта 2024 года на украинском и английском языках по электронному адресу: [email protected].

Объявление о проведении отбора на должность независимого члена Наблюдательного совета АО НАЭК «Энергоатом» опубликовано по ссылке.

Ранее сообщалось, что Кабмин назначил Петра Котина и.о. председателя правления Энергоатома.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Волошин
    Дмитро Волошин
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Василь Шарапа
    Василь Шарапа
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Іван Шумський
    Іван Шумський
    суддя Господарського суду Тернопільської області