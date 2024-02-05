Кабмин объявил отбор на должности независимых членов наблюдательного совета «Энергоатома»

Документы кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета «Энергоатома» принимаются до 4 марта.

Фото: ua-energy.org

Правительство утвердило требования к независимым кандидатам на должности членов Наблюдательного совета «Энергоатома» и объявило отбор. Об этом сообщил официальный сайт Министерства экономики Украины.

Заместитель Министра экономики Украины Алексей Соболев заявил, что это важный этап в формировании эффективного управления компанией, стабильной работы энергетического сектора и привлечения долгосрочных инвестиций.

«Энергоатом» – это крупнейший производитель электроэнергии в Украине, играющий стратегически важную роль для энергетической безопасности государства. Так что необходимо, чтобы в работе компании были введены международно признанные нормы корпоративного управления», – отметил Алексей Соболев.

Кандидаты на должности могут подавать документы до 18:00 4 марта 2024 года на украинском и английском языках по электронному адресу: [email protected].

Объявление о проведении отбора на должность независимого члена Наблюдательного совета АО НАЭК «Энергоатом» опубликовано по ссылке.

Ранее сообщалось, что Кабмин назначил Петра Котина и.о. председателя правления Энергоатома.

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