Уряд призначив нового виконуючого обов'язки міністра у справах ветеранів

На Олександра Порхуна тимчасово покладено виконання обов’язків Міністра у справах ветеранів.

Джерело фото: zn.ua

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Кабінет Міністрів 9 лютого провів чергове засідання, на якому ухвалив кадрові рішення. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, було ухвалено розпорядження:

Про тимчасове покладення виконання обов’язків Міністра у справах ветеранів на Порхуна Олександра Володимировича.

Порхун Олександр Володимирович – військовик, громадський діяч, майор, Герой України (2015). Від 23 квітня 2020 – перший заступник Міністра у справах ветеранів України.

Крім того, Уряд ухвалив рішення про звільнення:

Сафарова Фаріда Каміл огли з посади заступника Міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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