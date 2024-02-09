Правительство назначило нового исполняющего обязанности министра по делам ветеранов

На Александра Порхуна временно возложено исполнение обязанностей Министра по делам ветеранов.

Источник фото: zn.ua

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Кабинет Министров 9 февраля провел очередное заседание, на котором принял кадровые решения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, было принято распоряжение:

О временном возложении исполнения обязанностей Министра по делам ветеранов на Порхуна Александра Владимировича.

Порхун Александр Владимирович - военный, общественный деятель, майор, Герой Украины (2015). С 23 апреля 2020 - первый заместитель Министра по делам ветеранов Украины.

Кроме того, Правительство приняло решение об увольнении:

Сафарова Фарида Камил оглы с должности заместителя Министра энергетики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

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