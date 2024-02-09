Правительство назначило нового исполняющего обязанности министра по делам ветеранов

Кабинет Министров 9 февраля провел очередное заседание, на котором принял кадровые решения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Так, было принято распоряжение:
О временном возложении исполнения обязанностей Министра по делам ветеранов на Порхуна Александра Владимировича.
Порхун Александр Владимирович - военный, общественный деятель, майор, Герой Украины (2015). С 23 апреля 2020 - первый заместитель Министра по делам ветеранов Украины.
Кроме того, Правительство приняло решение об увольнении:
Сафарова Фарида Камил оглы с должности заместителя Министра энергетики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
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