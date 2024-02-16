На Сумщині суд підтримав конфіскацію земельних ділянок у громадянина рф

Конфіскували у власність держави дві земельні ділянки загальною площею 3,1 га.

Лебединський районний суд Сумської області задовільнив позов прокуратури в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру до громадянина рф про конфіскацію земельних ділянок. Про це повідомляє пресслужба суду.

За результатом розгляду справи суд конфіскував у власність держави дві земельні ділянки загальною площею 3,1 га з цільовим призначенням земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Вищезазначені земельні ділянки чоловік успадкував, однак, всупереч вимогам частини 4 статті 81 Земельного кодексу України, протягом року після набуття права власності не здійснив їх відчуження.

Рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене в установленому законом порядку.

Раніше ми писали, що на Львівщині повернуто у державну власність землі, успадковані росіянином.

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