В Сумской области суд поддержал конфискацию земельных участков у гражданина рф

Конфисковали в собственность государства два земельных участка общей площадью 3,1 га.

Лебединский районный суд Сумской области удовлетворил иск прокуратуры в интересах государства в лице Главного управления Госгеокадастра к гражданину рф о конфискации земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По результату рассмотрения дела суд конфисковал в собственность государства два земельных участка общей площадью 3,1 га с целевым назначением земельных участков для ведения товарного сельскохозяйственного производства. Вышеупомянутые земельные участки мужчина унаследовал, однако, вопреки требованиям части 4 статьи 81 Земельного кодекса Украины, в течение года после обретения права собственности не осуществил их отчуждение.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

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