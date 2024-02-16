Информатора ФБР обвиняют во лжи о связях Джо и Хантера Байденов с украинской энергетической компанией

Прокуроры заявили, что Александр Смирнов неправдиво сообщил агентам ФБР, что руководители, связанные с Burisma, заплатили Хантеру и Джо Байдену по 5 миллионов долларов в 2015 или 2016 году.

Фото: sky.com

Бывший информатор Федерального бюро расследований США Александр Смирнов был обвинен в даче ложных показаний. Ранее он заявлял, что украинская компания Burisma заплатила по 5 млн долларов Джо Байдену и его сыну Хантеру Байдену, передает bbc.com

43-летнего Александра Смирнова арестовали в аэропорту Лас-Вегаса после того, как он вернулся в США из-за границы. Специальный прокурор Дэвид Вайс, который ведет расследование в отношении сына Джо Байдена, сообщил, что Смирнов оклеветал Байдена из-за того, что тот не нравился ему как политическая личность.

Во время следствия по делу Хантера Байдена в 2020 году Александр Смирнов сообщал, что руководство энергетической компании «Бурисма» в 2015 и 2016 годах рассказали ему, что наняли сына Байдена, чтобы, пользуясь именем его отца, можно было защитить компанию от юридических проблем в США, и что «Бурисма» передала по 5 млн. долларов Джо и Хантеру Байденам за это «решение проблем».

Спецпрокурор Вайс заявил, что Смирнов действительно встречался с представителями «Бурисмы», но не в 2015–2016 гг., а только в 2017 году, когда Джо Байден уже не был вице-президентом США. Также спецпрокурор добавил, что во время дачи показаний Александр Смирнов решил придумать обвинения во взятках, питая неприязнь к Байдену как кандидату в президенты.

Если суд согласится с доводами прокуратуры, то Смирнову может грозить до 25 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит налоговые обвинения против сына президента США Хантера Байдена.

Также сообщалось, что сыну Байдена во второй раз предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов.

Кроме того, сыну Байдена выдвинули обвинения в нелегальной покупке огнестрельного оружия.

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