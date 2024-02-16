Інформатора ФБР звинувачують у брехні про зв'язки Джо та Хантера Байденів з українською енергетичною компанією

Прокурори заявили, що Олександр Смирнов неправдиво повідомив агентам ФБР, що керівники, пов’язані з Burisma, заплатили Хантеру та Джо Байдену по 5 мільйонів доларів у 2015 чи 2016 роках.

Фото: sky.com

Колишнього інформатора Федерального бюро розслідувань США Олександра Смирнова було звинувачено в дачі неправдивих свідчень. Раніше він заявляв, що українська компанія Burisma заплатила по 5 млн доларів Джо Байдену та його синові Хантеру Байдену, передає bbc.com.

43-річного Олександра Смирнова заарештували в аеропорту Лас-Вегаса після того, як він повернувся до США з-за кордону. Спеціальний прокурор Девід Вайс, який веде розслідування щодо сина Джо Байдена, повідомив, що слова Смирнова про Байдена – це наклеп. Він це зробив через те, що Байден не подобався йому як політична особа.

Під час слідства у справі Хантера Байдена у 2020 році Олександр Смирнов повідомляв, що керівництво енергетичної компанії «Бурісма» у 2015 та 2016 роках розповіло йому, що найняли сина Байдена, щоб, користуючись ім'ям його батька, можна було захистити компанію від юридичних проблем у США, і що «Бурісма» передала по 5 млн. доларів Джо та Хантеру Байденам за «вирішення проблем».

Спецпрокурор Вайс заявив, що Смирнов справді зустрічався з представниками «Бурісми», але не у 2015–2016 рр., а лише у 2017 році, коли Джо Байден уже не був віце-президентом США. Також спецпрокурор додав, що під час надання свідчень Олександр Смирнов вирішив вигадати звинувачення у хабарах через ворожість до Байдена як кандидата в президенти.

Якщо суд погодиться із доводами прокуратури, то Смирнову може загрожувати до 25 років ув'язнення.

Раніше ми писали, що суд розгляне податкові звинувачення проти сина президента США Хантера Байдена.

Також повідомлялося, що сину Байдена вдруге висунули обвинувачення в ухиленні від сплати податків.

Крім того, сину Байдена висунули обвинувачення в нелегальній купівлі вогнепальної зброї.

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