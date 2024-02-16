Інформатора ФБР звинувачують у брехні про зв'язки Джо та Хантера Байденів з українською енергетичною компанією

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ВП ВС: Ціна за одиницю товару не може бути збільшена більше, ніж на 10 % від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами в договорі за результатами процедури закупівлі

Сторони можуть неодноразово змінювати ціну товару в бік збільшення за наявності умов, встановлених ЦК та законом про публічні закупівлі, проте загальне збільшення такої ціни не повинно перевищувати 10% від тієї ціни товару, яка була визначена сторонами при укладенні договору за результатами процедури закупівлі, - Велика Палата ВС.

Центральна ВЛК при розгляді скарги на рішення ВЛК свій висновок повинна оформлювати не листом, а вмотивованою постановою з викладенням всіх обставин та аргументів, — рішення суду

Центральна військово-лікарська комісія вважала, що може відповідати на скарги щодо перегляду постанов військово-лікарських комісій за законом про звернення громадян, а не переглядати постанову по суті, — що вирішив суд.

Суд повинен надати оцінку правомірності дій банку щодо відмови у задоволенні заяви позивача про здійснення реструктуризації кредитної заборгованості, - ВС

Банк відмовив у реструктуризації заборгованості за кредитним договором, - Верховний Суд висловився, чи є зобов’язання банку ефективним способом захисту.

Верховний Суд визначив, як захищаються інтереси співвласника авто у разі стягнення боргу з іншого співвласника

У разі якщо боржник не повідомив виконавця чи стягувача про правовий режим спільної часткової власності на авто і відбулося звернення стягнення, то права та інтереси іншого співвласника, який не є боржником мають захищатися шляхом виплати компенсації від недобросовісного співвласника.

Комісія з відбору голови НАЗК провела співбесіду на доброчесність з керуючим справами виконавчого апарату Запорізької обласної ради Володимиром Подорожко

Комісія запитувала про обставини візування Подорожком проєкту рішення про заборону УПЦ МП в Запорізькій області.

  1. У світі

Інформатора ФБР звинувачують у брехні про зв'язки Джо та Хантера Байденів з українською енергетичною компанією

12:27, 16 лютого 2024
Прокурори заявили, що Олександр Смирнов неправдиво повідомив агентам ФБР, що керівники, пов’язані з Burisma, заплатили Хантеру та Джо Байдену по 5 мільйонів доларів у 2015 чи 2016 роках.
Інформатора ФБР звинувачують у брехні про зв'язки Джо та Хантера Байденів з українською енергетичною компанією
Фото: sky.com
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Колишнього інформатора Федерального бюро розслідувань США Олександра Смирнова було звинувачено в дачі неправдивих свідчень. Раніше він заявляв, що українська компанія Burisma заплатила по 5 млн доларів Джо Байдену та його синові Хантеру Байдену, передає bbc.com.

43-річного Олександра Смирнова заарештували в аеропорту Лас-Вегаса після того, як він повернувся до США з-за кордону. Спеціальний прокурор Девід Вайс, який веде розслідування щодо сина Джо Байдена, повідомив, що слова Смирнова про Байдена – це наклеп. Він це зробив через те, що Байден не подобався йому як політична особа.

Під час слідства у справі Хантера Байдена у 2020 році Олександр Смирнов повідомляв, що керівництво енергетичної компанії «Бурісма» у 2015 та 2016 роках розповіло йому, що найняли сина Байдена, щоб, користуючись ім'ям його батька, можна було захистити компанію від юридичних проблем у США, і що «Бурісма» передала по 5 млн. доларів Джо та Хантеру Байденам за «вирішення проблем».

Спецпрокурор Вайс заявив, що Смирнов справді зустрічався з представниками «Бурісми», але не у 2015–2016 рр., а лише у 2017 році, коли Джо Байден уже не був віце-президентом США. Також спецпрокурор додав, що під час надання свідчень Олександр Смирнов вирішив вигадати звинувачення у хабарах через ворожість до Байдена як кандидата в президенти.

Якщо суд погодиться із доводами прокуратури, то Смирнову може загрожувати до 25 років ув'язнення.

Раніше ми писали, що суд розгляне податкові звинувачення проти сина президента США Хантера Байдена.

Також повідомлялося, що сину Байдена вдруге висунули обвинувачення в ухиленні від сплати податків.

Крім того, сину Байдена висунули обвинувачення в нелегальній купівлі вогнепальної зброї.

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