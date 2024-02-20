НАЗК виключило з переліку міжнародних спонсорів війни американську компанію LISCR

LISCR повідомила, що усі судна російського «Совкомфлоту» були вилучені з Ліберійського міжнародного суднового і корпоративного реєстру.

Джерело фото: facebook.com/LISCR.LLC

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що виключило з переліку міжнародних спонсорів війни американську компанію Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR). Компанія надіслала лист до НАЗК, де зазначила про виконання умов, які дозволяють виключити її з переліку.

Попри те, що санкції мали суттєво зменшити доходи рф від експорту нафти, агресор все одно знаходив різні шляхи для продовження торгівлі та обходу таких обмежень, пояснюють у НАЗК. Так, 80 з майже 100 танкерів «Совкомфлоту» були зареєстровані під прапором Ліберії. Відповідно, реєстрація та обслуговування суден здійснювалася Ліберійським міжнародним судновим і корпоративним реєстром. Це дозволяло суднам підсанкційного «Совкомфлоту» продовжувати перевозити та торгувати своєю нафтою, що є критично необхідним для російської економіки та доходів кремля.

У своєму листі, LISCR повідомила, що усі судна російського «Совкомфлоту» були вилучені з Ліберійського міжнародного суднового і корпоративного реєстру.

«Відтепер спроможність росії транспортувати свою нафту стала ще більш обмеженою, ізоляція від цивілізованого світу глибшою, а можливості отримувати «нафтодолари» - меншими», - зазначили у НАЗК.

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