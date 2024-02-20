НАПК исключило из перечня международных спонсоров войны американскую компанию LISCR

LISCR сообщила, что все суда российского «Совкомфлота» были изъяты из Либерийского международного судового и корпоративного реестра.

Источник фото: facebook.com/LISCR.LLC

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что исключило из перечня международных спонсоров войны американскую компанию Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR). Компания направила письмо в НАПК, где отметила выполнение условий, позволяющих исключить ее из перечня.

Несмотря на то, что санкции должны были существенно уменьшить доходы рф от экспорта нефти, агрессор все равно находил разные пути для продолжения торговли и обхода таких ограничений, поясняют в НАПК. Так, 80 из почти 100 танкеров «Совкомфлота» были зарегистрированы под флагом Либерии. Соответственно, регистрация и обслуживание судов производилась Либерийским международным судовым и корпоративным реестром. Это позволяло судам подсанкционного «Совкомфлота» продолжать перевозить и торговать своей нефтью, что является критично необходимым для российской экономики и доходов кремля.

В своем письме LISCR сообщила, что все суда российского «Совкомфлота» были изъяты из Либерийского международного судового и корпоративного реестра.

«Отныне способность россии транспортировать свою нефть стала еще более ограниченной, изоляция от цивилизованного мира глубже, а возможности получать «нефтедоллары» – меньше», – отметили в НАПК.

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