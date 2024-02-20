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Пом’якшення в мобілізації техніки: Рада готує компроміс представникам будівельного та агросекторів

15:45, 20 лютого 2024
Рада готує пом’якшення в обмеженні використання техніки підприємств.
Пом’якшення в мобілізації техніки: Рада готує компроміс представникам будівельного та агросекторів
Джерело фото: vsim.ua
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Верховна Рада планує внести зміни до урядового законопроєкту №10499 про мобілізацію, щоб пом'якшити обмеження щодо використання техніки підприємств. Про це повідомила перша заступниця голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко виданню LIGA.net.

Наразі законопроєкт передбачає, що Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів має надати інформацію про зареєстровану техніку, яка може знадобитися Силам оборони, до територіальних військкоматів. Однак згідно з проєктом, забороняється переміщення цих транспортних засобів між областями та за кордон з моменту оголошення загальної мобілізації. Також обмежується укладання договорів про оренду та найм техніки.

«Заборона просто паралізує (агросектор і будівництво – ред.). Так, ЗСУ потрібна техніка. Але великі господарства і так допомагають Силам оборони. Питання до форми – як це прописали», – сказала Клименко.

За словами депутатки Клименко, практично всі фракції у Раді виступили проти такого обмеження. У парламенті розглядають можливість внесення формулювань, які задовольнять і військових, і представників будівельного та агросекторів.

Наразі законопроєкт про посилення мобілізації готують до другого читання. Наразі депутати подають правки. Народний депутат Ігор Фріс, зазначив, що планують намагатися виключити норму про заборону укладання договорів про оренду та найм техніки. Якщо правки не будуть прийняті на засіданні комітету, вони будуть внесені на голосування на пленарному засіданні.

Нагадаємо, як повідомив член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко, документ збираються ухвалити в цілому до другої річниці повномасштабного вторгнення. Окремо він розповів про покарання для ухилянтів, які, за його словами, розглядаються. Проте жодних норм про позбавлення дітей ухилянтів права на освіту немає в законопроєкті про мобілізацію, – заявила Юлія Гришина.

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