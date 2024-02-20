Смягчение в мобилизации техники: Рада готовит компромисс представителям строительного и агросекторов

Рада готовит смягчение в ограничении использования техники предприятий.

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Верховная Рада планирует внести изменения в правительственный законопроект №10499 о мобилизации, чтобы смягчить ограничения по использованию техники предприятий. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко изданию LIGA.net.

Сейчас законопроект предусматривает, что Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей должна предоставить информацию о зарегистрированной технике, которая может понадобиться Силам обороны, в территориальные военкоматы. Однако согласно проекту, запрещается перемещение этих транспортных средств между областями и за границу с момента объявления всеобщей мобилизации. Также ограничивается заключение договоров об аренде и найме техники.

"Запрет просто парализует (агросектор и строительство - ред.). Да, ВСУ нужна техника. Но крупные хозяйства и так помогают Силам обороны. Вопрос к форме - как это прописали", - сказала Клименко.

По словам депутата Клименко, практически все фракции в Раде выступили против такого ограничения. В парламенте рассматривают возможность внесения формулировок, которые удовлетворят и военных, и представителей строительного и агросекторов.

Сейчас законопроект об усилении мобилизации готовят ко второму чтению. Сейчас депутаты подают правки. Народный депутат Игорь Фрис, отметил, что планируют пытаться исключить норму о запрете заключения договоров об аренде и найме техники. Если правки не будут приняты на заседании комитета, они будут внесены на голосование на пленарном заседании.

Напомним, как сообщил член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко, документ собираются принять в целом ко второй годовщине полномасштабного вторжения. Отдельно он рассказал о наказаниях для уклонистов, которые, по его словам, рассматриваются. Однако никаких норм о лишении детей уклонистов права на образование нет в законопроекте о мобилизации, - заявила Юлия Гришина.

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