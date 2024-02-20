В Киеве будут судить мужчину, который выдавал себя за полицейского и обманул пенсионеров на 100 тысяч гривен

Злоумышленник действовал по схеме «ваш родственник задержан, нужны деньги».

В Киеве будут судить мужчину, который, притворяясь полицейским, обманул пенсионеров на 100 тысяч гривен. Злоумышленник действовал по схеме "ваш родственник задержан, нужны деньги". Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Так, Подольской окружной прокуратурой Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего киевлянина, который мошенническим путем завладел деньгами четырех пенсионеров (ч.ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины).

Установлено, что злоумышленник представлялся сотрудником полиции, звонил по телефону пенсионерам из разных регионов страны и рассказывал, что их родственников задержали за совершение преступления. По его легенде, «задержанные» устроили драку и тяжело травмировали одного из ее участников, который сейчас находится в больнице.

В дальнейшем мужчина предлагал за деньги помочь с решением вопроса и не привлекать виновных к ответственности.

Таким образом, четверо пенсионеров, поверивших в такую историю, перечислили на банковскую карту злоумышленника денежные средства на общую сумму около 100 тыс. рублей. гривен.

В настоящее время обвинительный акт направлен в трибунал. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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