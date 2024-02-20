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Працівники НАЗК та детективи НАБУ: стало відомо, хто вийшов у фінал конкурсу на голову НАЗК

Серед тих, хто увійшов до 10-ки фіналістів у конкурсі на голову НАЗК – екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський, детективи НАБУ Олександр Скомаров і Віктор Павлущик.

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За словами кандидата на голову НАЗК Андрія Тетерука, ціни на землю у Хотянівці Вишгородського району значно нижчі, ніж в інших районах Київської області, а у декларації ділянки не відобразилися «через технічну проблему».

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  1. В Україні

У Києві судитимуть чоловіка, який видавав себе за поліцейського і ошукав пенсіонерів на 100 тисяч гривень

22:22, 20 лютого 2024
. Зловмисник діяв за схемою «ваш родич затриманий, потрібні гроші».
У Києві судитимуть чоловіка, який видавав себе за поліцейського і ошукав пенсіонерів на 100 тисяч гривень
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У Києві судитимуть чоловіка, який, вдаючи зі себе поліцейського, ошукав пенсіонерів на 100 тисяч гривень. Зловмисник діяв за схемою «ваш родич затриманий, потрібні гроші».Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, Подільською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 45-річного киянина, який шахрайським шляхом заволодів грошима чотирьох пенсіонерів (ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України).

Встановлено, що зловмисник представлявся працівником поліції, телефонував пенсіонерам з різних регіонів країни та розповідав, що їх родичів затримали за скоєння злочину. За його легендою, «затримані» вчинили бійку та тяжко травмували одного з її учасників, який наразі у важкому стані перебуває в лікарні.

Надалі чоловік пропонував за гроші допомогти із «вирішенням питання» та не притягувати винних осіб до відповідальності.

Таким чином, четверо пенсіонерів, повіривши в таку історію, перерахували на банківську картку зловмисника грошові на загальну суму близько 100 тис. гривень.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до трьох років.

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