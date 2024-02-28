Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Якщо особа своєю поведінкою дала зрозуміти, що не буде реалізовувати своє право на оспорення документу чи юридичного факту, то вона не вправі його змінити згодом – Верховний Суд

Об’єднана палата КЦС ВС вказала, що поведінкою, яка суперечить добросовісності та чесній діловій практиці, є, зокрема, поведінка, що не відповідає попереднім заявам або поведінці сторони, за умови, що інша сторона, яка діє собі на шкоду, розумно покладається на них.

Голосування за визнання Павла Вовка таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у Верховному Суді, не мало юридичного сенсу – окрема думка членів ВККС

П’ять членів ВККС вказали, що конкурс до Верховного Суду завершився ще у 2017 році, відтак, підстави для оцінювання Павла Вовка були відсутні.

Зміни до КПК про подання документів і повістки через Електронний кабінет та дистанційну участь адвокатів та свідків в засіданні направлено на підпис Президенту

Також у КПК змінено підставу для скасування судового рішення.

Цифровізуємо судову систему, — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що електронний суд буде в Дії

Для суддів буде менше паперової роботи й зекономлений час, заявив Михайло Федоров.

Адвокат вирішив створити підстави для відводу судді у справі за ст. 130, але суддя цього не оцінила

Адвокат та суддя посварилися через відмову у копіюванні матеріалів справи про адміністративне правопорушення на електронний носій

  1. В Україні

Кабмін представ колективу НАЗК Віктора Павлущика, який замінить на посаді Олександа Новікова

13:28, 28 лютого 2024
Віктор Павлущик уже визначив пріоритети роботи агентства на наступні чотири роки.
Кабмін представ колективу НАЗК Віктора Павлущика, який замінить на посаді Олександа Новікова
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр КСУ Олег Немчінов представив колективу Національного агентства з питань запобігання корупції нового керівника – Віктора Павлущика.

Як ми писали, напередодні Уряд погодив його кандидатуру на цю посаду.

У своєму першому виступі перед співробітниками НАЗК новий очільник визначив пріоритети на майбутні чотири роки та акцентував на необхідності ефективної командної роботи, спрямованої на перемогу над агресором та подолання корупції як обов’язкової умови для інтеграції з європейською спільнотою.

«Розпочинається для всіх нас новий чотирирічний шлях. Очікую від кожного керівника підрозділу та співробітника Національного агентства цілеспрямованості у реалізації тих завдань, заради яких було створено НАЗК. Лише максимальне докладання спільних зусиль у всіх напрямках дасть бажаний результат – побудова справедливої міцної ціннісної держави вільних людей. В нинішніх безпекових геополітичних умовах ми не можемо працювати в напівсили. Адже ті ідеали, за які ми боремось, захищаючи свою землю від окупантів і розбудовуючи доброчесність в публічній сфері, не мають альтернатив. НАЗК є і залишатиметься незалежним органом. Ми повинні бути єдиною сильною командою для досягнення якісного результату», - зазначив Голова НАЗК Віктор Павлущик.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, представляючи нового керівника НАЗК, заявив про підтримку з боку Уряду, спрямовану на посилення усієї антикорупційної інфраструктури та ефективність Національного агентства, зокрема.

27 лютого Кабінет Міністрів України призначив Віктора Павлущика на посаду очільника НАЗК. З 2015 року він працював у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), дотепер був старшим детективом – керівником відділу детективів НАБУ. З 2008 по 2015 рік проходив військову службу в органах Служби безпеки України на оперативних посадах та посадах керівного складу.

Також ми писали, що у НАБУ переможець конкурсу на голову НАЗК Віктор Павлущик займався виявленням корупції серед суддів та прокурорів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Переогляд осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію: які ризики
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Малюк
    Василь Малюк
    голова Служби безпеки України
  • Олег Грегуль
    Олег Грегуль
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Юрій Кісєль
    Юрій Кісєль
    голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури