Кабмін представ колективу НАЗК Віктора Павлущика, який замінить на посаді Олександа Новікова

Віктор Павлущик уже визначив пріоритети роботи агентства на наступні чотири роки.

Міністр КСУ Олег Немчінов представив колективу Національного агентства з питань запобігання корупції нового керівника – Віктора Павлущика.

Як ми писали, напередодні Уряд погодив його кандидатуру на цю посаду.

У своєму першому виступі перед співробітниками НАЗК новий очільник визначив пріоритети на майбутні чотири роки та акцентував на необхідності ефективної командної роботи, спрямованої на перемогу над агресором та подолання корупції як обов’язкової умови для інтеграції з європейською спільнотою.

«Розпочинається для всіх нас новий чотирирічний шлях. Очікую від кожного керівника підрозділу та співробітника Національного агентства цілеспрямованості у реалізації тих завдань, заради яких було створено НАЗК. Лише максимальне докладання спільних зусиль у всіх напрямках дасть бажаний результат – побудова справедливої міцної ціннісної держави вільних людей. В нинішніх безпекових геополітичних умовах ми не можемо працювати в напівсили. Адже ті ідеали, за які ми боремось, захищаючи свою землю від окупантів і розбудовуючи доброчесність в публічній сфері, не мають альтернатив. НАЗК є і залишатиметься незалежним органом. Ми повинні бути єдиною сильною командою для досягнення якісного результату», - зазначив Голова НАЗК Віктор Павлущик.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, представляючи нового керівника НАЗК, заявив про підтримку з боку Уряду, спрямовану на посилення усієї антикорупційної інфраструктури та ефективність Національного агентства, зокрема.

27 лютого Кабінет Міністрів України призначив Віктора Павлущика на посаду очільника НАЗК. З 2015 року він працював у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), дотепер був старшим детективом – керівником відділу детективів НАБУ. З 2008 по 2015 рік проходив військову службу в органах Служби безпеки України на оперативних посадах та посадах керівного складу.

Також ми писали, що у НАБУ переможець конкурсу на голову НАЗК Віктор Павлущик займався виявленням корупції серед суддів та прокурорів.

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