Кабмин представит коллективу НАПК Виктора Павлущика, который заменит на должности Александра Новикова

Виктор Павлущик уже определил приоритеты работы агентства на следующие четыре года.

Министр КСУ Олег Немчинов представил коллективу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции нового руководителя – Виктора Павлущика.

Как мы писали, накануне Правительство согласовало его кандидатуру на эту должность.

В своем первом выступлении перед сотрудниками НАПК новый глава определил приоритеты на предстоящие четыре года и акцентировал внимание на необходимости эффективной командной работы, направленной на победу над агрессором и преодоление коррупции как обязательного условия для интеграции с европейским сообществом.

«Начинается для всех нас новый четырехлетний путь. Ожидаю от каждого руководителя подразделения и сотрудника Национального агентства целеустремленности в реализации тех задач, ради которых было создано НАПК. Только максимальное приложение совместных усилий по всем направлениям даст желаемый результат – построение справедливого крепкого ценностного государства свободных людей. В нынешних геополитических условиях безопасности мы не можем работать в полусилу. Ведь тех идеалы, за которые мы боремся, защищая свою землю от оккупантов и развивая добродетель в публичной сфере, не имеют альтернатив. НАПК является и остается независимым органом. Мы должны быть единственной сильной командой для достижения качественного результата», - отметил глава НАПК Виктор Павлущик.

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов, представляя нового руководителя НАПК, заявил о поддержке со стороны Правительства, направленную на усиление всей антикоррупционной инфраструктуры и эффективность Национального агентства, в частности.

27 февраля Кабинет Министров Украины назначил Виктора Павлущика на должность главы НАПК. С 2015 года он работал в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), до сих пор был старшим детективом – руководителем отдела детективов НАБУ. С 2008 по 2015 год проходил военную службу в органах Службы безопасности Украины на оперативных должностях и должностях руководящего состава.

Также мы писали, что в НАБУ победитель конкурса на главу НАПК Виктор Павлущик занимался выявлением коррупции среди судей и прокуроров.

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