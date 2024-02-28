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  1. В Украине

Кабмин представит коллективу НАПК Виктора Павлущика, который заменит на должности Александра Новикова

13:28, 28 февраля 2024
Виктор Павлущик уже определил приоритеты работы агентства на следующие четыре года.
Кабмин представит коллективу НАПК Виктора Павлущика, который заменит на должности Александра Новикова
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Министр КСУ Олег Немчинов представил коллективу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции нового руководителя – Виктора Павлущика.

Как мы писали, накануне Правительство согласовало его кандидатуру на эту должность.

В своем первом выступлении перед сотрудниками НАПК новый глава определил приоритеты на предстоящие четыре года и акцентировал внимание на необходимости эффективной командной работы, направленной на победу над агрессором и преодоление коррупции как обязательного условия для интеграции с европейским сообществом.

«Начинается для всех нас новый четырехлетний путь. Ожидаю от каждого руководителя подразделения и сотрудника Национального агентства целеустремленности в реализации тех задач, ради которых было создано НАПК. Только максимальное приложение совместных усилий по всем направлениям даст желаемый результат – построение справедливого крепкого ценностного государства свободных людей. В нынешних геополитических условиях безопасности мы не можем работать в полусилу. Ведь тех идеалы, за которые мы боремся, защищая свою землю от оккупантов и развивая добродетель в публичной сфере, не имеют альтернатив. НАПК является и остается независимым органом. Мы должны быть единственной сильной командой для достижения качественного результата», - отметил глава НАПК Виктор Павлущик.

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов, представляя нового руководителя НАПК, заявил о поддержке со стороны Правительства, направленную на усиление всей антикоррупционной инфраструктуры и эффективность Национального агентства, в частности.

27 февраля Кабинет Министров Украины назначил Виктора Павлущика на должность главы НАПК. С 2015 года он работал в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), до сих пор был старшим детективом – руководителем отдела детективов НАБУ. С 2008 по 2015 год проходил военную службу в органах Службы безопасности Украины на оперативных должностях и должностях руководящего состава.

Также мы писали, что в НАБУ победитель конкурса на главу НАПК Виктор Павлущик занимался выявлением коррупции среди судей и прокуроров.

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