Відремонтував укриття зі збитками на мільйон гривень: на Одещині повідомили про підозру підряднику

Підприємцю інкримінують службове підроблення та заволодіння коштами.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України поінформував, що на Одещині підозру отримав підрядник, який відремонтував укриття в ліцеї зі збитками на мільйон гривень. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Підрядник, з метою заволодіння бюджетними коштами до актів виконаних робіт, вносив недостовірні дані щодо обсягів робіт та їх вартості. Унаслідок чого чоловік безпідставно отримав на свої рахунки понад мільйон гривень.

На підставі отриманих доказів йому повідомили про підозру.

У департаменті додають, що раніше у цій справі підозру отримав підприємець, який здійснював технічний нагляд. Максимальне покарання, яке може загрожувати підряднику, 12 років позбавлення волі.

Раніше у Києві правоохоронці повідомили про підозру керівниці центру фізичного здоров’я при Деснянській районній державній адміністрації за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки при використанні бюджетних коштів, виділених на реконструкцію приміщення під укриття.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.