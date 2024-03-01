8 000 грн хабаря за не створення штучних перешкод: затримали посадовця управління Держпраці

Посадовець вимагав неправомірну вигоду від приватного підприємства за реєстрацію декларації відповідності матеріально-технічної бази з питань охорони праці вимогам законодавству.

На Львівщині прокурори повідомили про підозру начальнику одного із відділів Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди. Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

Також зазначається, що ще було повідомлено про підозру його спільнику, 64-річного мешканцю Львівщини, йому інкримінують пособництво у вимаганні та одержанні неправовірної вигоди.

«За даними слідства, службовець вимагав неправомірну вигоду від приватного підприємства за реєстрацію декларації відповідності матеріально-технічної бази з питань охорони праці вимогам законодавству. За 8 000 грн він обіцяв не створювати штучних перешкод у їх реєстрації», - сказано у повідомленні.

Хабар начальник відділу отримував через посередника, колишнього колегу.

Підозрюваних затримали після отримання неправомірної вигоди.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів, а також щодо відсторонення службової особи від займаної посади.

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