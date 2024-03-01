8 000 грн взятки за не создание искусственных препятствий: задержали чиновника управления Гоструда

Чиновник требовал неправомерную выгоду от частного предприятия за регистрацию декларации соответствия материально-технической базы по охране труда требованиям законодательству.

Во Львовской области прокуроры сообщили о подозрении начальнику одного из отделов Западного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Также отмечается, что еще было сообщено о подозрении его сообщнику, 64-летнему жителю Львовщины, ему инкриминируют пособничество в вымогательстве и получении неправоверной выгоды.

«По данным следствия, служащий требовал неправомерную выгоду от частного предприятия за регистрацию декларации соответствия материально-технической базы по вопросам охраны труда требованиям законодательству. За 8 000 грн. он обещал не создавать искусственных препятствий в их регистрации», - сказано в сообщении.

Взятки начальник отдела получал через посредника, бывшего коллегу.

Подозреваемые были задержаны после получения неправомерной выгоды.

Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании задержанных мер пресечения, а также об отстранении должностного лица от занимаемой должности.

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