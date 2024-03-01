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  1. В Украине

Отремонтировал укрытие с убытком на миллион гривен: в Одесской области сообщили о подозрении подрядчику

08:15, 1 марта 2024
Предпринимателю инкриминируют служебный подлог и завладение денежными средствами.
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины проинформировал, что в Одесской области подозрение получил подрядчик, отремонтировавший укрытие в лицее с убытком на миллион гривен. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Подрядчик, с целью завладения бюджетными средствами в акты выполненных работ, вносил недостоверные данные по объемам работ и их стоимости. В результате чего мужчина безосновательно получил на свои счета более миллиона гривен.

На основании полученных улик ему сообщили о подозрении.

В департаменте добавляют, что ранее по этому делу подозрение получил предприниматель, осуществлявший техническое наблюдение. Максимальное наказание, которое может угрожать подрядчику, 12 лет лишения свободы.

Ранее в Киеве правоохранители сообщили о подозрении руководительницы центра физического здоровья при Деснянской районной государственной администрации по факту служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия при использовании бюджетных средств, выделенных на реконструкцию помещения под укрытие.

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