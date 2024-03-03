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  1. В Україні

У ВМС розповіли, як морські дрони кардинально змінили ситуацію в Чорному морі

14:58, 3 березня 2024
Дії українських морських дронів допомогли змінити стратегічну ситуацію в Чорному морі та значно ускладнили дії російських кораблів у регіоні, — речник ВМС Дмитро Плетенчук.
У ВМС розповіли, як морські дрони кардинально змінили ситуацію в Чорному морі
Фото: СБУ
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Робота українських морських дронів по ворожих кораблях та інфраструктурі серйозно змінила ситуацію у Чорному морі. Про це заявив речник Військово-Морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація в морі значно змінилася, і російські кораблі більше не відчувають себе впевнено у західній та південно-західній частині Чорного моря.

Плетенчук підкреслив, що морський дрон Sea Baby, який використовується для спецоперацій СБУ, здатний нести 850 кг вибухівки. Ця техніка має значну потужність, яка перевищує навіть протикорабельні ракети. Ракета “Калібр” має бойову частину 450 кг і може руйнувати будівлі.

За словами речника, дії українських морських дронів в першу чергу допомогли змінити стратегічну ситуацію в Чорному морі та значно ускладнили дії російських кораблів у регіоні.

Нагадаємо, що речник ВМС раніше повідомляв, що Україна знищила майже половину Чорноморського флоту рф. 

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