В ВМС рассказали, как морские дроны кардинально изменили ситуацию в Черном море

Действия украинских морских дронов помогли изменить стратегическую ситуацию в Черном море и значительно усложнили действия российских кораблей в регионе, - представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

Работа украинских морских дронов по вражеским кораблям и инфраструктуре серьезно изменила ситуацию в Черном море. Об этом заявил спикер Военно-Морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация в море существенно изменилась, и российские корабли больше не чувствуют себя уверенно в западной и юго-западной части Черного моря.

Плетенчук подчеркнул, что используемый для спецопераций СБУ морской дрон Sea Baby способен нести 850 кг взрывчатки. Эта техника имеет значительную мощность, превышающую даже противокорабельные ракеты. Ракета "Калибр" имеет боевую часть 450 кг и может разрушать здания.

По словам спикера, действия украинских морских дронов в первую очередь помогли изменить стратегическую ситуацию в Черном море и значительно усложнили действия российских кораблей в регионе.

Напомним, что представитель ВМС ранее сообщал, что Украина уничтожила почти половину Черноморского флота рф.

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