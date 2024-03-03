Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Опыт адвоката вообще не может являться основанием для уменьшения расходов на правовую помощь – позиция Верховного Суда

В случае наступления определенных условий платежа – конкретный состав действий адвоката, совершенных во исполнение настоящего договора и приведших к наступлению этих условий, не имеет никакого значения для определения размера адвокатского гонорара в конкретном случае.

Мобилизация осужденных: какие изменения в Уголовный кодекс предлагаются в поправках к законопроекту о мобилизации

Спикер Руслан Стефанчук предложил поправку к законопроекту о мобилизации, которым Уголовный кодекс дополняется статьей об освобождении от отбывания наказания для последующего прохождения осужденным военной службы по призыву во время мобилизации.

Адвокатов предлагают забронировать, чтобы не срывать судебные процессы – поправки к законопроекту о мобилизации

Народные депутаты в правках к закону о мобилизации подняли вопросы бронирования адвокатов.

Изменения в УПК о подаче документов и повестки через Электронный кабинет и дистанционное участие адвокатов и свидетелей в заседании направлены на подпись Президенту

Также у УПК изменено основание для отмены судебного решения.

Жена водителя лесохозяйства, погибшего из-за подрыва на мине, подала иск о возмещении морального вреда: Верховный Суд определил, кто его должен возместить

Верховный Суд определил, на кого возлагается обязанность по возмещению морального вреда, причиненного смертью работника объекта критической инфраструктуры при исполнении им трудовых обязанностей, в связи с последствиями военных действий.

  1. В Украине

В ВМС рассказали, как морские дроны кардинально изменили ситуацию в Черном море

14:58, 3 марта 2024
Действия украинских морских дронов помогли изменить стратегическую ситуацию в Черном море и значительно усложнили действия российских кораблей в регионе, - представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.
В ВМС рассказали, как морские дроны кардинально изменили ситуацию в Черном море
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работа украинских морских дронов по вражеским кораблям и инфраструктуре серьезно изменила ситуацию в Черном море. Об этом заявил спикер Военно-Морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация в море существенно изменилась, и российские корабли больше не чувствуют себя уверенно в западной и юго-западной части Черного моря.

Плетенчук подчеркнул, что используемый для спецопераций СБУ морской дрон Sea Baby способен нести 850 кг взрывчатки. Эта техника имеет значительную мощность, превышающую даже противокорабельные ракеты. Ракета "Калибр" имеет боевую часть 450 кг и может разрушать здания.

По словам спикера, действия украинских морских дронов в первую очередь помогли изменить стратегическую ситуацию в Черном море и значительно усложнили действия российских кораблей в регионе.

Напомним, что представитель ВМС ранее сообщал, что Украина уничтожила почти половину Черноморского флота рф. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Нагорянський
    Сергій Нагорянський
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Журавська
    Олена Журавська
    секретарка Ради суддів України, суддя у відставці
  • Вікторія Коновалова
    Вікторія Коновалова
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Ігор Лівінський
    Ігор Лівінський
    голова Миколаївського апеляційного суду