Українці в Польщі можуть отримати юридичну консультацію через чат-бот

Для українців у Польщі запустили чат-бот «Юридичний порадник 2.0».

Джерело фото: censor.net

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило про запуск чат-бота «Юридичний порадник 2.0» для українців у Польщі.

Новий чат-бот створений з метою забезпечити українцям, що перебувають у Польщі, зручний доступ до інформації щодо нагальних питань. Користувачі можуть безкоштовно отримати інформацію про оформлення документів, пошук житла, соціальні виплати, освітні можливості, медичні послуги, працевлаштування, ведення бізнесу та правила перетину кордону між Польщею та Україною.

У чат-боті також містяться контакти польських установ, інституцій та організацій, зокрема екстреної допомоги для різних життєвих ситуацій. Крім того, через чат-бот можна надіслати свої запитання фахівцям з імміграційних питань представництва українського благодійного фонду «Право на захист» у Польщі (Right to Protection Poland).

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