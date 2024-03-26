Украинцы в Польше могут получить юридическую консультацию через чат-бот

Для украинцев в Польше запустили чат-бот «Юридический советчик 2.0».

Источник фото: censor.net

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило о запуске чат-бота "Юридический советчик 2.0" для украинцев в Польше.

Новый чат-бот создан с целью обеспечить украинцам, находящимся в Польше, удобный доступ к информации по насущным вопросам. Пользователи могут бесплатно получить информацию об оформлении документов, поиск жилья, социальные выплаты, образовательные возможности, медицинские услуги, трудоустройство, ведение бизнеса и правила пересечения границы между Польшей и Украиной.

В чат-боте также содержатся контакты польских учреждений, институтов и организаций, в частности экстренной помощи для различных жизненных ситуаций. Кроме того, через чат-бот можно отправить свои вопросы специалистам по иммиграционным вопросам представительства украинского благотворительного фонда "Право на защиту" в Польше (Right to Protection Poland).

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