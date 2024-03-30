Через збройну агресію рф в Україні загинуло 537 дітей

Понад 1 273 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Джерело фото: Getty Images

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Внаслідок збройної агресії рф в Україні загинуло 537 дітей. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Станом на ранок 30 березня за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 537 дітей загинули та понад 1 273 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У Донецькій області постраждало – 524 дітей, у Харківській – 343, у Херсонській – 149, у Київській – 130, у Дніпропетровській – 125, у Миколаївській – 103, у Запорізькій – 100.

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