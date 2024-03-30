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Из-за вооруженной агрессии рф в Украине погибли 537 детей

11:52, 30 марта 2024
Более 1 273 детей получили ранения разной степени тяжести.
Из-за вооруженной агрессии рф в Украине погибли 537 детей
Источник фото: Getty Images
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В результате вооруженной агрессии рф в Украине погибли 537 детей. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

По состоянию на утро 30 марта, по официальной информации ювенальных прокуроров, 537 детей погибли и более 1 273 получили ранения разной степени тяжести.

В Донецкой области пострадали – 524 ребенка, в Харьковской – 343, в Херсонской – 149, в Киевской – 130, в Днепропетровской – 125, в Николаевской – 103, в Запорожской – 100.

Ранее мы писали, кто и как может получить статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий: разъяснение.

Также стало известно, сколько людей в Украине считаются пропавшими без вести.

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