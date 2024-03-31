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«Укрзалізниця» після скандалу з військовим і собакою оновить правила перевезення тварин у потягах

12:44, 31 березня 2024
В Україні розроблять нові правила перевезення тварин у потягах.
«Укрзалізниця» після скандалу з військовим і собакою оновить правила перевезення тварин у потягах
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«Укрзалізниця» спільно з всеукраїнським гуманістичним рухом UAnimals напрацює оновлені правила перевезення тварин у потягах. Про це повідомили на сторінці руху в Instagram.

На такий крок пішли після обурення громадян ситуацією, коли нацгвардієць зі службовим собакою вимушений був близько трьох годин їхати в тамбурі вагона «Інтерсіті».

Тоді в УЗ пояснили все саме правилами, які вимагають від пасажирів викуповувати ціле купе для тварин великих розмірів. У майбутньому норми хочуть змінити.

Зазначається, що меморандумів на цю тему не буде, представники одразу беруться до діла. Зокрема, українцям пообіцяли, що спільно з УЗ:

  1. Оновлять деякі застарілі пункти правил проїзду в поїздах, аби вони стали більш інклюзивними для людей із тваринами.
  2. Організують соціальну кампанію, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами.

«Правила існують для того, щоби їх дотримуватись, але іноді реалії спонукають переглядати правила. Радіємо, що «Укрзалізниця» це підтримує. Будемо інформувати вас про подальші кроки в цій історії», – додали захисники прав тварин.

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