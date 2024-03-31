«Укрзалізниця» після скандалу з військовим і собакою оновить правила перевезення тварин у потягах

«Укрзалізниця» спільно з всеукраїнським гуманістичним рухом UAnimals напрацює оновлені правила перевезення тварин у потягах. Про це повідомили на сторінці руху в Instagram.
На такий крок пішли після обурення громадян ситуацією, коли нацгвардієць зі службовим собакою вимушений був близько трьох годин їхати в тамбурі вагона «Інтерсіті».
Тоді в УЗ пояснили все саме правилами, які вимагають від пасажирів викуповувати ціле купе для тварин великих розмірів. У майбутньому норми хочуть змінити.
Зазначається, що меморандумів на цю тему не буде, представники одразу беруться до діла. Зокрема, українцям пообіцяли, що спільно з УЗ:
«Правила існують для того, щоби їх дотримуватись, але іноді реалії спонукають переглядати правила. Радіємо, що «Укрзалізниця» це підтримує. Будемо інформувати вас про подальші кроки в цій історії», – додали захисники прав тварин.
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