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«Укрзализныця» после скандала с военным и собакой обновит правила перевозки животных в поездах

12:44, 31 марта 2024
В Украине будут разработаны новые правила перевозки животных в поездах.
«Укрзализныця» после скандала с военным и собакой обновит правила перевозки животных в поездах
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«Укрзализныця» совместно с всеукраинским гуманистическим движением UAnimals наработает обновленные правила перевозки животных в поездах. Об этом сообщили на странице движения в Instagram.

На такой шаг пошли после возмущения граждан ситуацией, когда нацгвардеец со служебной собакой вынужден был около трех часов ехать в тамбуре вагона «Интерсити».

Тогда в УЗ объяснили все именно правилами, требующими от пассажиров выкупать целое купе для животных больших размеров. В будущем нормы хотят изменить.

Отмечается, что меморандумов по этой теме не будет, представители сразу берутся за дело. В частности, украинцам пообещали, что совместно с УЗ:

  1. Обновят некоторые устаревшие пункты правил проезда в поездах, чтобы они стали более инклюзивными для людей с животными.
  2. Организуют социальную кампанию, чтобы призвать пассажиров без животных более человечно относиться к пассажирам с животными.

«Правила существуют для того, чтобы их придерживаться, но иногда реалии побуждают просматривать правила. Рады, что «Укрзализныця» это поддерживает. Будем информировать вас о дальнейших шагах в этой истории», – добавили защитники прав животных.

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