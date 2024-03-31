Водителям напомнили о штрафах за перевозку детей в машине без автокресел

Детей, рост которых меньше 150 см, нужно перевозить в авто в автокреслах или бустерах.

Фото: avtodream.org

Патрульная полиция Киева напомнила, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции отмечают, чтобы поездка для ребенка была безопасной, необходимо перевозить его в специальных удерживающих системах: автокреслах или бустерах.

Согласно п. 21.11 «Перевоз пассажиров» ПДД Украины, запрещается перевозить детей, рост которых менее 150 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства.

За нарушение правил перевозки детей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:

- впервые в течение года – в размере 510 гривен;

- второй или более в течение года - в размере 850 гривен.

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