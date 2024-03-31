Водіям нагадали про штрафи за перевезення дітей у машині без автокрісел

Дітей, зріст яких менше ніж 150 см, треба перевозити у авто в автокріслах чи бустерах.

Фото: avtodream.org

Патрульна поліція Києва нагадала, що за порушення правил перевезення дітей передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

У поліції зазначають, аби поїздка для дитини була безпечною, необхідно перевозити її у спеціальних утримуючих системах: автокріслах чи бустерах.

Згідно з п. 21.11 «Перевезення пасажирів» ПДР України, забороняється перевозити дітей, зріст яких менше ніж 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу.

За порушення правил перевезення дітей передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

- вперше протягом року — в розмірі 510 гривень;

- вдруге або більше протягом року — у розмірі 850 гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.