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2000 доларів хабаря за фіктивну інвалідність для уникнення призову: на Закарпатті судитимуть лікаря-члена ВЛК

23:37, 3 квітня 2024
Медик, який входив до складу військово-лікарської комісії, вимагав хабар за «вирішення питання» щодо виготовлення військовозобов’язаному документів для отримання інвалідності.
2000 доларів хабаря за фіктивну інвалідність для уникнення призову: на Закарпатті судитимуть лікаря-члена ВЛК
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На Закарпатті судитимуть лікаря-члена ВЛК, який вимагав у чоловіка 2000 доларів хабаря за фіктивну інвалідність для уникнення призову. Про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

«Великоберезнянський відділ Ужгородської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт щодо лікаря-психіатра одного з районних медичних закладів за фактом вимагання та одержання ним неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що медик, який входив до складу військово-лікарської комісії, вимагав хабар за «вирішення питання» щодо виготовлення військовозобов’язаному документів для отримання інвалідності. У подальшому це надавало змогу уникнути мобілізації.

Сума неправомірної вигоди становила 2000 доларів.

Восени 2023 року лікар разом із авансом у розмірі половини від усієї суми коштів узяв медичні довідки чоловіка для «вивчення». Він запевнив, що оформить необхідні для відстрочки від мобілізації документи та надасть їх громадянину після сплати решти.

На початку січня цього року правоохоронці викрили та затримали фігуранта при одержанні неправомірної вигоди. Під час досудового розслідування його тимчасово відсторонили від займаної посади.

Наразі слідство завершене.

Вказаний злочин карається позбавленням волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував нову хвилю перевірок військово-лікарських комісій.

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