2000 долларов взятки за фиктивную инвалидность во избежание призыва: на Закарпатье будут судить врача-члена ВВК

Входивший в состав военно-врачебной комиссии медик требовал взятку за «решение вопроса» по изготовлению военнообязанных документов для получения инвалидности.

На Закарпатье будут судить врача-члена ВВК, который требовал у мужчины 2000 долларов взятки за фиктивную инвалидность во избежание призыва. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.

«Великоберезнянский отдел Ужгородской окружной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении врача-психиатра одного из районных медицинских учреждений по факту вымогательства и получения им неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Установлено, что входивший в состав военно-врачебной комиссии медик требовал взятку за «решение вопроса» по изготовлению военнообязанных документов для получения инвалидности. В дальнейшем это позволяло избежать мобилизации.

Сумма неправомерной выгоды составила 2000 долларов.

Осенью 2023 года врач вместе с авансом в размере половины всей суммы средств взял медицинские справки мужчины для «изучения». Он заверил, что оформит необходимые для отсрочки от мобилизации документы и предоставит их гражданину после уплаты остальных.

В начале января этого года правоохранители разоблачили и задержали фигуранта при получении неправомерной выгоды. В ходе досудебного расследования его временно отстранили от занимаемой должности.

Следствие завершено.

Указанное преступление карается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал новую волну проверок военно-врачебных комиссий.

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