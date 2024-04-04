40 000 грн хабаря за статус обмежено придатний: у Хмельницькому затримали посадовця ВЛК

Затримали військового лікаря під час отримання ним хабаря.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що у Хмельницькому правоохоронці затримали на хабарі заступника голови військово-лікарської комісії. Про це поінформували у пресслужбі відомства.

Зазначається, що фігурант, який за сумісництвом є також головою благодійного фонду, вимагав і отримав від військовослужбовця 40 000 гривень за вплив на рішення ВЛК про визнання його обмежено придатним.

Затримали військового лікаря під час отримання ним зазначеної суми. Наразі слідчі вже оголосили йому підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Тепер йому загрожує покарання від 3 до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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