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В Україні майже 2 тисячі об'єктів культури постраждали від агресії рф

18:17, 4 квітня 2024
Мінкульт зареєстрував 1974 пошкоджених через агресію рф об'єкти культури, з них приблизно третину зруйновано.
В Україні майже 2 тисячі об'єктів культури постраждали від агресії рф
Джерело фото: ArmyInform
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Міністерство культури та інформаційної політики України продовжує фіксувати руйнування та пошкодження об’єктів культурної спадщини унаслідок повномасштабної російської агресії. За даними від 25 березня 2024 року, постраждали 1974 заклади культури, не враховуючи пам'ятки культурної спадщини, з яких 321 були повністю знищені.

У результаті агресії рф постраждали 29 державних та 1945 комунальних закладів культури. Лише у березні зазнали пошкоджень 28 таких об'єктів, найбільше в Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській та Миколаївській областях. Повторні влучання сталися у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях та в м. Києві.

Загальна кількість постраждалих закладів культури включає 951 клубний заклад, 705 бібліотек, 151 заклад мистецької освіти, 114 музеїв та галерей, 36 театрів, кінотеатрів та філармоній, 14 парків, зоопарків та заповідників, а також 3 цирки.

Останні місяці показують, що найбільше постраждали Донецька, Харківська, Херсонська, Київська та Миколаївська області, а також м. Київ. Найбільшу кількість пошкоджених закладів культури складають клуби.

Більшість об’єктів культурної спадщини у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях залишаються наразі під час тимчасової окупації, що ускладнює точне визначення збитків та пошкоджень.

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