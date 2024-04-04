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В Украине почти 2 тысячи объектов культуры пострадали от агрессии рф

18:17, 4 апреля 2024
Минкульт зарегистрировал 1974 поврежденных из-за агрессии РФ объекты культуры, из них примерно треть разрушены.
В Украине почти 2 тысячи объектов культуры пострадали от агрессии рф
Источник фото: ArmyInform
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Министерство культуры и информационной политики Украины продолжает фиксировать разрушения и повреждения объектов культурного наследия вследствие полномасштабной российской агрессии. По данным от 25 марта 2024 года, пострадали 1974 учреждения культуры, не считая памятников культурного наследия, из которых 321 были полностью уничтожены.

В результате агрессии рф пострадали 29 государственных и 1945 коммунальных учреждений культуры. Только в марте получили повреждения 28 таких объектов, больше всего в Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской и Николаевской областях. Повторные попадания произошли в Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях и в г. Киеве.

Общее количество пострадавших учреждений культуры включает 951 клубное учреждение, 705 библиотек, 151 заведение художественного образования, 114 музеев и галерей, 36 театров, кинотеатров и филармоний, 14 парков, зоопарков и заповедников, а также 3 цирка.

Последние месяцы показывают, что больше всего пострадали Донецкая, Харьковская, Херсонская, Киевская и Николаевская области, а также г. Киев. Киев. Наибольшее количество поврежденных учреждений культуры составляют клубы.

Большинство объектов культурного наследия в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях остаются пока во время временной оккупации, что затрудняет точное определение ущерба и повреждений.

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