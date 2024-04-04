40 000 грн взятки за статус ограниченно годен: в Хмельницком задержали чиновника ВВК

Задержали военного врача во время получения им взятки.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Хмельницком стражи порядка задержали на взятке заместителя председателя военно-врачебной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что фигурант, по совместительству также глава благотворительного фонда, требовал и получил от военнослужащего 40 000 гривен за влияние на решение ВВК о признании его ограниченно пригодным.

Задержали военного врача во время получения им указанной суммы. Следователи уже объявили ему подозрение по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Теперь ему грозит наказание от 3 до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

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