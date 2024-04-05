На Львівщині молодик перевозив в авто психотропи вартістю близько 5 млн гривень

Зловмиснику загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело фото: поліція Львівської області

У Львівській області поліцейські зупинили транспортний засіб, у якому виявили психотропні речовини на суму понад п’ять мільйонів гривень. За інформацією правоохоронців, 23-річному жителю Чернігівської області загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна за цей злочин. Про це повідомила поліція Львівської області.

Ситуація розгорнулася 4 квітня близько опівдня в одному з сіл Львівського району, коли поліцейський офіцер виявив підозрілу поведінку водія автомобіля "Фольквсаген Пасат". Під час перевірки транспортного засобу поліцейські виявили пластикові банки з білим порошком, схожим на психотропні речовини.

Правоохоронці вилучили п’ять пластикових банок з підозрілим вмістом та направили їх на експертизу. За результатами експертного дослідження встановлено, що ці речовини належать до психотропних засобів «PVP», а їх вартість на чорному ринку перевищує п'ять мільйонів гривень.

Затриманий мешканець Чернігівської області став фігурантом у кримінальному провадженні за ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає серйозне покарання - позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Наразі досудове розслідування триває. Суд вирішуватиме питання про запобіжний захід для підозрюваного.

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