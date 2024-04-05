На Львовщине молодой человек перевозил в авто психотропы стоимостью около 5 млн гривен

Злоумышленнику грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Источник фото: полиция Львовской области

Во Львовской области полицейские остановили транспортное средство, в котором обнаружили психотропные вещества на сумму более пяти миллионов гривен. По информации правоохранителей, 23-летнему жителю Черниговской области грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества за это преступление. Об этом сообщила полиция Львовской области.

Ситуация развернулась 4 апреля около полудня в одном из сел Львовского района, когда полицейский офицер обнаружил подозрительное поведение водителя автомобиля "Фольквсаген Пассат". Во время проверки транспортного средства полицейские обнаружили пластиковые банки с белым порошком, похожим на психотропные вещества.

Правоохранители изъяли пять пластиковых банок с подозрительным содержимым и направили их на экспертизу. По результатам экспертного исследования установлено, что эти вещества принадлежат к психотропным средствам "PVP", а их стоимость на черном рынке превышает пять миллионов гривен.

Задержанный житель Черниговской области стал фигурантом в уголовном производстве по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает серьезное наказание - лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Суд будет решать вопрос о мере пресечения для подозреваемого.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.