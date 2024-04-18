З 22 квітня в Києві відновиться оплата паркування

У понеділок, 22 квітня, оплата паркування відновиться в столиці та повернеться в «Київ Цифровий». Оплату паркування у столиці відновлено за рішенням суду. Про це повідомили у КМДА.
Там зазначили, що паркування на муніципальних паркінгах платне в будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та цілодобово в суботу та неділю — паркування безкоштовне.
Сповіщення можна включити у налаштуваннях телефону. Перевірити їхнє підключення можна у розділі «Сповіщення» в профілі. Застосунок щогодини буде нагадувати про активне паркування, а якщо водії забудуть завершити його – о 22:00 паркування зупиниться автоматично.
Також є можливість запланувати час завершення паркування.
Водії, які не покладаються на сповіщення або залишають авто на паркінгу після 22:00, можуть встановити автоматичне завершення паркування.
«Щойно почнете паркування в застосунку, натисніть на позначку «годинника» та вибирайте, о котрій зупинити», - радять у «Київ Цифровий».
Щоб оплатити послугу через мобільний застосунок, на початку паркування необхідно:
Вартість паркування залежить від зони міста і становить:
Паркування можна оплатити карткою, через Apple Pay чи Google Pay.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Києві заборонили стягувати плату за паркування. Від місцевої влади чекали нових та обґрунтованих тарифів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.