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З 22 квітня в Києві відновиться оплата паркування

16:37, 18 квітня 2024
З понеділка, 22 квітня, оплата паркування відновиться в столиці та повернеться в «Київ Цифровий».
З 22 квітня в Києві відновиться оплата паркування
Джерело фото: КМДА
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У понеділок, 22 квітня, оплата паркування відновиться в столиці та повернеться в «Київ Цифровий». Оплату паркування у столиці відновлено за рішенням суду. Про це повідомили у КМДА.

Там зазначили, що паркування на муніципальних паркінгах платне в будні з 8:00 до 22:00. В інший час у будні та цілодобово в суботу та неділю — паркування безкоштовне. 

Сповіщення можна включити у налаштуваннях телефону. Перевірити їхнє підключення можна у розділі «Сповіщення» в профілі. Застосунок щогодини буде нагадувати про активне паркування, а якщо водії забудуть завершити його – о 22:00 паркування зупиниться автоматично.

Також є можливість запланувати час завершення паркування.

Водії, які не покладаються на сповіщення або залишають авто на паркінгу після 22:00, можуть встановити автоматичне завершення паркування.

«Щойно почнете паркування в застосунку, натисніть на позначку «годинника» та вибирайте, о котрій зупинити», - радять у «Київ Цифровий».

Щоб оплатити послугу через мобільний застосунок, на початку паркування необхідно:

  • вибрати «Сервіси водія» → «Погодинне паркування»;
  • вибрати номер авто з переліку або вказати його;
  • самостійно вибрати адресу і номер паркувального майданчика зі списку або він автоматично визначиться за геолокацією;
  • натиснути «Почати паркування»;
  • натиснути «Завершити паркування» щойно авто залишить паркінг. Після цього користувач може перейти до «Оплати паркування».

Вартість паркування залежить від зони міста і становить:

  • 1 зона, центральні вулиці навколо вул. Хрещатик – 35 грн/год;
  • 2 зона, великий центр від Шулявки до Печерська – 25 грн/год;
  • 3 зона, решта міста – 5 грн/год.

Паркування можна оплатити карткою, через Apple Pay чи Google Pay.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Києві заборонили стягувати плату за паркування. Від місцевої влади чекали нових та обґрунтованих тарифів.

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