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С 22 апреля в Киеве возобновится оплата парковки

16:37, 18 апреля 2024
С понедельника, 22 апреля, оплата парковки возобновится в столице и вернется в «Киев Цифровой».
С 22 апреля в Киеве возобновится оплата парковки
Источник фото: КГГА
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В понедельник, 22 апреля, оплата парковки возобновится в столице и вернется в «Киев Цифровой». Об этом сообщили в приложении «Киев Цифровой».

Там отметили, что парковка на муниципальных паркингах платна в будни с 8:00 до 22:00. В другое время в будни и круглосуточно в субботу и воскресенье — парковка бесплатная.

Уведомления можно включить в настройках телефона. Проверить их подключение можно в разделе «Уведомления» в профиле. Приложение ежечасно будет напоминать об активной парковке, а если водители забудут завершить ее – в 22:00 парковка остановится автоматически.

Также есть возможность запланировать время завершения парковки.

Водители, которые не полагаются на уведомления или оставляют авто на паркинге после 22:00, могут установить автоматическое завершение парковки.

«Как только начнете парковку в приложении, нажмите на отметку «часов» и выбирайте, о котором часу остановить», - советуют в «Киев Цифровой».

Чтобы оплачивать парковку в «Киев Цифровой»:

  1. Выберите «Сервисы водителя» → «Почасовая парковка».
  2. Выберите номер авто из списка или укажите его.
  3. Выберите паркинг. Проверьте, чтобы номер на парковочном знаке соответствовал номеру паркинга в приложении.
  4. Щелкните «Начать парковку». Начнется отсчет времени.
  5. Нажмите «Завершить парковку», как только автомобиль покинет паркинг.

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