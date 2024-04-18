С 22 апреля в Киеве возобновится оплата парковки

В понедельник, 22 апреля, оплата парковки возобновится в столице и вернется в «Киев Цифровой». Об этом сообщили в приложении «Киев Цифровой».
Там отметили, что парковка на муниципальных паркингах платна в будни с 8:00 до 22:00. В другое время в будни и круглосуточно в субботу и воскресенье — парковка бесплатная.
Уведомления можно включить в настройках телефона. Проверить их подключение можно в разделе «Уведомления» в профиле. Приложение ежечасно будет напоминать об активной парковке, а если водители забудут завершить ее – в 22:00 парковка остановится автоматически.
Также есть возможность запланировать время завершения парковки.
Водители, которые не полагаются на уведомления или оставляют авто на паркинге после 22:00, могут установить автоматическое завершение парковки.
«Как только начнете парковку в приложении, нажмите на отметку «часов» и выбирайте, о котором часу остановить», - советуют в «Киев Цифровой».
Чтобы оплачивать парковку в «Киев Цифровой»:
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