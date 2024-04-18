С 22 апреля в Киеве возобновится оплата парковки

С понедельника, 22 апреля, оплата парковки возобновится в столице и вернется в «Киев Цифровой».

Источник фото: КГГА

В понедельник, 22 апреля, оплата парковки возобновится в столице и вернется в «Киев Цифровой». Об этом сообщили в приложении «Киев Цифровой».

Там отметили, что парковка на муниципальных паркингах платна в будни с 8:00 до 22:00. В другое время в будни и круглосуточно в субботу и воскресенье — парковка бесплатная.

Уведомления можно включить в настройках телефона. Проверить их подключение можно в разделе «Уведомления» в профиле. Приложение ежечасно будет напоминать об активной парковке, а если водители забудут завершить ее – в 22:00 парковка остановится автоматически.

Также есть возможность запланировать время завершения парковки.

Водители, которые не полагаются на уведомления или оставляют авто на паркинге после 22:00, могут установить автоматическое завершение парковки.

«Как только начнете парковку в приложении, нажмите на отметку «часов» и выбирайте, о котором часу остановить», - советуют в «Киев Цифровой».

Чтобы оплачивать парковку в «Киев Цифровой»:

Выберите «Сервисы водителя» → «Почасовая парковка». Выберите номер авто из списка или укажите его. Выберите паркинг. Проверьте, чтобы номер на парковочном знаке соответствовал номеру паркинга в приложении. Щелкните «Начать парковку». Начнется отсчет времени. Нажмите «Завершить парковку», как только автомобиль покинет паркинг.

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