Розстріл поліцейських на Вінниччині: викрито військових, які допомагали підозрюваним втікати від правосуддя

Нападники на поліцейських вирішили втікати за кордон і звернулися по допомогу до знайомих військовослужбовців.

Джерело фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань викрило двох військовослужбовців, які допомагали підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині втікати від правосуддя. Один з них вже затриманий. Про це повідомили в ДБР.

Після скоєного 20 квітня 2024 року, нападники вирішили шукати притулку за кордоном та звернулись за допомогою до своїх знайомих військовослужбовців. Один з них навіть самовільно покинув військову частину в Одеській області.

Незважаючи на те, що загалом вже було відомо, що батько та син перебувають у розшуку за вбивство правоохоронця, фігуранти вирішили допомогти. Один з них надав автомобіль для втечі за кордон, а інший вирушив забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передавали нападникам.

24 квітня 2024 року ДБР затримало одного з військовослужбовців, який допомагав підозрюваним у втечі та самовільно залишив військову частину.

Військовослужбовцю, який допомагав приховати тяжкий злочин, повідомлено про підозру за ч.1 ст. 396 ККУ, іншому, який самовільно залишив військову частину, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 407 ККУ.

Як писала «Судово-юридична газета», в Гайсинському районі двоє чоловіків відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений. В ОГП заявили про перевірку причетності двох військовослужбовців. Згодом у Сухопутних війська ЗС України заявили, що на відео, яке поширюється в ЗМІ, присутні військовослужбовці однієї із їхніх військових частин.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський повідомив про затримання в Одеській області нападників на поліцейських.

«Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. Нападники — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області», - повідомив голова Нацполіції.

Крім того, на Вінничині знайшли автомобіль з боєприпасами, який використовували у нападі на патруль поліції. Також ми писали, яку саме зброю перевозили нападники: близько 100 гранат, а також близько 100 запалів до них та близько 25 тисяч набоїв до стрілецької зброї калібру 5,45.

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