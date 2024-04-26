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Расстрел полицейских в Винницкой области: разоблачены военные, которые помогали подозреваемым бежать от правосудия

11:39, 26 апреля 2024
Нападавшие на полицейских решили бежать за границу и обратились за помощью к знакомым военнослужащим.
Расстрел полицейских в Винницкой области: разоблачены военные, которые помогали подозреваемым бежать от правосудия
Источник фото: dbr.gov.ua
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Государственное бюро расследований разоблачило двух военнослужащих, которые помогали подозреваемым в расстреле полицейских в Винницкой области бежать от правосудия. Один из них уже задержан. Об этом сообщили в ГБР.

После совершенного 20 апреля 2024 года, нападавшие решили искать убежища за рубежом и обратились за помощью к своим знакомым военнослужащим. Один из них даже самовольно покинул воинскую часть в Одесской области.

Несмотря на то, что в целом уже было известно, что отец и сын находятся в розыске за убийство милиционера, фигуранты решили помочь. Один из них предоставил автомобиль для побега за границу, а другой отправился забрать загранпаспорта и мобильный телефон, которые в дальнейшем передавали нападающим.

24 апреля 2024 года ГБР задержало одного из военнослужащих, который помогал подозреваемым в побеге и самовольно покинул воинскую часть.

Военнослужащему, который помогал скрыть тяжкое преступление, сообщено о подозрении по ч.1 ст. 396 УКУ, другому, который самовольно оставил воинскую часть, сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 407 УКУ.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Гайсинском районе двое мужчин открыли огонь по правоохранителям. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен. В ОГП заявили о проверке причастности двух военнослужащих. Позже в Сухопутных войсках ВС Украины заявили, что на видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из их воинских частей.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил о задержании в Одесской области нападающих на полицейских.

«Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД. Нападающие — двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области», - сообщил глава Нацполиции.

Спикер Нацполиции Елена Бережная сообщила, что нападавших на патрульных задержали 21 апреля. Как только произошло задержание – эту информацию официально сообщили в правоохранительных органах. По ее словам, задержанные планировали сбежать из Украины.

В Министерстве внутренних дел показали видео задержания.

Добавим, двум военнослужащим, которым работники ГБР уже сообщили о подозрении в дезертирстве с оружием, совершенном в условиях военного положения, объявили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских. 

Кроме того, в Винницкой области нашли автомобиль с боеприпасами, который использовали в нападении на патруль полиции. Также мы писали, какое именно оружие перевозили нападавшие: около 100 гранат, а также около 100 запалов к ним и около 25 тысяч патронов к стрелковому оружию калибра 5,45.

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