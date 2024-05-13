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Аспіранти, які готові до захисту, не складатимуть єдиний кваліфікаційний іспит

16:48, 13 травня 2024
В Комітеті готують алгоритм, як здійснювати контроль освітнього процесу.
Аспіранти, які готові до захисту, не складатимуть єдиний кваліфікаційний іспит
Джерело фото: sluga-narodu.com
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Аспіранти, які вже готові до захисту своїх наукових робіт, не складатимуть єдиний державний кваліфікаційний іспит. Про це повідомила народна депутатка від фракції «Слуга Народу» та голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

«З початком повномасштабного вторгнення в нас дійсно збільшилася кількість аспірантів. Ми всі розуміємо причини цього і розуміємо, наскільки важливо здійснювати і нашими закладами вищої освіти, і державою контроль за якістю освіти. Але цей контроль повинен здійснюватися в межах законодавства, не порушуючи прав наших аспірантів. Тому ми з колегами, народними депутатами, напрацювали алгоритм, як це можна здійснювати, направили вже декілька днів тому звернення на Прем’єр-міністра, на міністра освіти», – розповіла нардеп.

За словами Гришиної, 20 депутатів підтримали це звернення.

Вона зазначила про взаєморозуміння в комітеті щодо цього питання, додаючи, що вже на понеділок призначена робоча зустріч в Кабміні.

«На зараз, можу сказати, нашим аспірантам, дійсно, на сьогодні підтвердив заступник міністра інформацію про те, що ті аспіранти, які вже підготували свої роботи до захисту, не будуть складати ЄДКІ. А всі інші нюанси, які з нашого боку потрібно доопрацювати, в понеділок, я думаю, ми допрацюємо і ця постанова буде мати інший вигляд», – зауважила Гришина.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у законі про мобілізацію №10449 була врахована пропозиція щодо права на відстрочку від мобілізації аспірантам, але друга вища освіта не буде підставою для відстрочки.

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