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Аспиранты, которые готовы к защите, не будут сдавать единый квалификационный экзамен

16:48, 13 мая 2024
В Комитете готовят алгоритм, как осуществлять контроль образовательного процесса.
Аспиранты, которые готовы к защите, не будут сдавать единый квалификационный экзамен
Источник фото: sluga-narodu.com
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Аспиранты, которые уже готовы к защите своих научных работ, не будут сдавать единый государственный квалификационный экзамен. Об этом сообщила народный депутат от фракции «Слуга народа» и председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

«С началом полномасштабного вторжения у нас действительно увеличилось количество аспирантов. Мы все понимаем причины этого и понимаем, насколько важно осуществлять и нашими заведениями высшего образования, и государством контроль за качеством образования. Но этот контроль должен осуществляться в рамках законодательства, не нарушая прав наших аспирантов. Поэтому мы с коллегами, народными депутатами, наработали алгоритм, как это можно осуществлять, направили уже несколько дней назад обращение на Премьер-министра, на министра образования», - рассказала нардеп.

По словам Гришиной, 20 депутатов поддержали это обращение.

Она отметила о взаимопонимании в комитете по этому вопросу, добавляя, что уже на понедельник назначена рабочая встреча в Кабмине.

«На сейчас, могу сказать, нашим аспирантам, действительно, на сегодня подтвердил заместитель министра информацию о том, что те аспиранты, которые уже подготовили свои работы к защите, не будут сдавать ЕГКИ. А все остальные нюансы, которые с нашей стороны нужно доработать, в понедельник, я думаю, мы доработаем и это постановление будет иметь другой вид», - отметила Гришина.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в законе о мобилизации №10449 было учтено предложение о праве на отсрочку от мобилизации аспирантам, но второе высшее образование не будет основанием для отсрочки.

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