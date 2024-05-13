У Києві на гепатит А захворів пекар у закладі торгівлі: чи могли інфікуватись відвідувачі

На гепатит А захворів пекар одного з закладів торгівлі столиці.

Фото: bbc.co.uk

Головний державний санітарний лікар міста Києва Сергій Чумак повідомив, що у столиці зареєстрували випадок захворювання на гепатит А у чоловіка, який працює пекарем у закладі торгівлі. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Київ24».

«Отримали від Київського обласного центру контролю профілактики хвороб МОЗ одне повідомлення про захворювання мешканця Київщини, який працює у Києві в закладі торгівлі. Він там працював пекарем. При проведенні розслідування з’ясовано коло контактних осіб. Були проведені роботи у цьому закладі торгівлі. При з’ясуванні кола осіб, які контактували з пекарем, ми направили їх на обстеження, вони були негативні», - сказав він.

Сергій Чумак розповів, що інші люди також можуть захворіти, якщо інфіковані не будуть дотримуватися правил гігієни.

«Гепатит А передається фекально-оральним способом. Якщо цей продавець не дотримувався правил особистої гігієни, торкався готової продукції, яка після виготовлення вже не проходила термічної обробки, то, звичайно, могли заразитися люди», - заявив він.

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