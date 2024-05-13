В Киеве на гепатит А заболел пекарь в заведении торговли: могли ли инфицироваться посетители

На гепатит А заболел пекарь одного из заведений торговли столицы.

Фото: bbc.co.uk

Главный государственный санитарный врач города Киева Сергей Чумак сообщил, что в столице зарегистрировали случай заболевания гепатитом А у мужчины, работающего пекарем в заведении торговли. Об этом он сказал в эфире телеканала «Киев24».

«Получили от Киевского областного центра контроля профилактики болезней Минздрава одно сообщение о заболевании жителя Киевщины, работающего в Киеве в торговом заведении. Он там работал пекарем. При проведении расследования выяснен круг контактных лиц. Были проведены работы в этом торговом заведении. При выяснении круга контактировавших с пекарем лиц мы направили их на обследование, они были негативные», - сказал он.

Сергей Чумак рассказал, что другие люди также могут заболеть, если инфицированные не будут соблюдать правила гигиены.

«Гепатит А передается фекально-оральным способом. Если этот продавец не соблюдал правила личной гигиены, касался готовой продукции, которая после изготовления уже не проходила термической обработки, то, конечно, могли заразиться люди», - заявил он.

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