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Україна екстрадувала до Чехії шістьох шахраїв, які ошукали своїх співвітчизників на 5,5 млн гривень

13:35, 14 травня 2024
Шахраї через злочинний call-центр з України видурили 5,5 млн гривень у чехів.
Україна екстрадувала до Чехії шістьох шахраїв, які ошукали своїх співвітчизників на 5,5 млн гривень
Джерело фото: Національна поліція України
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Поліцейські екстрадували до Чехії шістьох шахраїв, які з call-центру в Україні обдурили своїх співвітчизників на 5,5 млн грн. Всі вони були оголошені в міжнародний розшук за інші шахрайства у складі злочинної організації. Ще одного зловмисника екстрадують найближчим часом. Про це повідомила Національна поліція України.

Розслідування встановило, що разом із двома українцями іноземні аферисти телефонували своїм співвітчизникам у Чехію, використовуючи віртуальну телефонію з підміною номеру. Вони представлялися співробітниками державного контролюючого банківського органу і схиляли потерпілих надати віддалений доступ до своїх телефонів чи комп’ютерів. У деяких випадках вони виманювали реквізити банківських карт або переконували потерпілих зняти готівку і передати її підставному кур’єру, який нібито мав доставити її у безпечне місце.

Отримані від протиправної діяльності кошти конвертувалися в криптовалюту або обготівковувалися для покупки елітних авто й нерухомості, які реєстрували на друзів та родичів. Таким чином шахраї ошукали щонайменше шістнадцятьох громадян Чехії на 5,5 мільйонів гривень, поки кіберполіцейські не встановили їх особи та місцеперебування на запит чеської поліції.

До розслідування було залучено більше ста українських та чеських поліцейських. Шахраїв затримали наприкінці квітня в Одесі, а вже 10 травня слідчі Нацполіції під конвоєм Нацгвардії передали їх чеським правоохоронним органам в міжнародному пункті пропуску «Краківець» Львівської області. За даними чеських проваджень, ці шахраї завдали чеським громадянам збитків на 30 мільйонів крон.

Практика спільних слідчих груп та підтримки Європолу і Євроюсту дозволяє українським поліцейським значно швидше ліквідувати міжнародні злочинні групи та розкривати пов’язані з ними злочини. Це вже третє успішне розслідування щодо припинення діяльності шахрайських call-центрів за участі чеських громадян.

Попередня екстрадиція шахраїв, які ошукали сотні чехів на понад 7,5 млн євро, відбулася у вересні 2023 року. Наразі кримінальне провадження за фактом шахрайства розслідують чеські компетентні органи, а фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

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