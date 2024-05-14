Украина экстрадировала в Чехию шестерых мошенников, которые обманули своих соотечественников на 5,5 млн гривен

Мошенники через преступный call-центр из Украины выманили 5,5 млн гривен у чехов.

Источник фото: Национальная полиция Украины

Полицейские экстрадировали в Чехию шестерых мошенников, которые из call-центра в Украине обманули своих соотечественников на 5,5 млн грн. Все они были объявлены в международный розыск за другие мошенничества в составе преступной организации. Еще одного злоумышленника экстрадируют в ближайшее время. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Расследование установило, что вместе с двумя украинцами иностранные аферисты звонили своим соотечественникам в Чехию, используя виртуальную телефонию с подменой номера. Они представлялись сотрудниками государственного контролирующего банковского органа и склоняли потерпевших предоставить удаленный доступ к своим телефонам или компьютерам. В некоторых случаях они выманивали реквизиты банковских карт или убеждали потерпевших снять наличные и передать их подставному курьеру, который якобы должен был доставить их в безопасное место.

Полученные от противоправной деятельности средства конвертировались в криптовалюту или обналичивались для покупки элитных авто и недвижимости, которые регистрировали на друзей и родственников. Таким образом мошенники обманули по меньшей мере шестнадцать граждан Чехии на 5,5 миллионов гривен, пока киберполицейские не установили их личности и местонахождение по запросу чешской полиции.

К расследованию было привлечено более ста украинских и чешских полицейских. Мошенников задержали в конце апреля в Одессе, а уже 10 мая следователи Нацполиции под конвоем Нацгвардии передали их чешским правоохранительным органам в международном пункте пропуска «Краковец» Львовской области. По данным чешских производств, эти мошенники нанесли чешским гражданам ущерб на 30 миллионов крон.

Практика совместных следственных групп и поддержки Европола и Евроюста позволяет украинским полицейским значительно быстрее ликвидировать международные преступные группы и раскрывать связанные с ними преступления. Это уже третье успешное расследование по пресечению деятельности мошеннических call-центров с участием чешских граждан.

Предыдущая экстрадиция мошенников, которые обманули сотни чехов на более 7,5 млн евро, состоялась в сентябре 2023 года. Сейчас уголовное производство по факту мошенничества расследуют чешские компетентные органы, а фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.