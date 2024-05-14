В Киевском окружном админсуде избрали заместителя председателя суда

Заместителем председателя КОАС стала судья Галина Василенко.

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В Киевском окружном административном суде состоялось собрание судей, на повестку дня которого вынесли вопрос об избрании заместителя председателя суда.

Таким образом, как сообщили в пресс-службе суда, 13 мая, по результатам тайного голосования, заместителем председателя КОАС избрали судью Василенко Галину Юрьевну.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский 8 мая 2024 года подписал ряд указов о назначении 114 судей на должности судей местных судов.

Это первые указы о назначении на должности судей с 2022 года.

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко отметил, что кроме качественного законодательства для надлежащего функционирования судебной системе необходим человеческий ресурс.

«За прошлый год было уволено более 300 судей и ни одного не назначено. Важно понимать, что на определенном пределе система просто не сможет выполнять свои задачи», – подчеркнул Станислав Кравченко.

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