У Київському окружному адмінсуді обрали заступника голови суду

Заступником голови КОАС стала суддя Галина Василенко.

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У Київському окружному адміністративному суді відбулися збори суддів, на порядок денний який винесли питання стосовно обрання заступника голови суду.

Таким чином, як повідомили у пресслужбі суду, 13 травня, за результатами таємного голосування заступником голови КОАС обрали суддю Василенко Галину Юріївну.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський 8 травня 2024 року підписав низку указів про призначення 114 суддів на посади суддів місцевих судів.

Це перші укази про призначення на посади суддів з 2022 року.

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко наголосив, що окрім якісного законодавства для належного функціонування судовій системі необхідний людський ресурс.

«За минулий рік було звільнено понад 300 суддів і жодного не призначено. Важливо розуміти, що на певній межі система просто не зможе виконувати свої завдання», – зауважив Станіслав Кравченко.

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