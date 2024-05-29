Російський удар по «Епіцентру» в Харкові: пошукові роботи завершено, загинуло 19 людей

Загиблих цілодобово шукали серед попелу та ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії.

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У Харкові завершено пошукові роботи в будівельному гіпермаркеті «Епіцентр», по якому російські окупанти завдали авіаударів 25 травня. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів, яких завдали російські військові в суботу, 25 травня. Це було непросто. Загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії», - зазначив Клименко.

Криміналісти провели понад 100 досліджень. До поліції звернулися і надали біологічні зразки для експертиз 16 родичів зниклих безвісти. Також до пошуків було залучено кінологів. Службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент.

За остаточними даними, внаслідок ворожих ударів по «Епіцентру» загинули 12 чоловіків і 7 жінок. Серед жертв - 17-річний хлопець і 12-річна дівчинка. Ще 54 людини дістали поранення.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи обстріл, наголосив, що якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі удари стали б неможливими.

Раніше у мережі з’явилося відео зсередини гіпермаркету в момент удару.

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